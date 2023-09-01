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01 сентября 2023 года 14:27
Рубль вряд ли существенно укрепится до конца сентября - SberCIB
Рубль вряд ли существенно укрепится до конца сентября, в то время как рынок нефти останется стабильным, а дисконт Urals к Brent продолжит сокращаться, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. "Худшее для рубля, вероятно, позади, так как экспортная выручка от подорожавшего сырья постепенно поступает на локальный рынок, - пишут эксперты. - Однако укрепление рубля до менее 95 руб./$1 в сентябре маловероятно, т.к. может активизироваться выкуп акций российских компаний у нерезидентов". Аналитики ожидают, что в 3К23 средняя цена Brent составит $83/барр. - летом спрос стабилен, сокращение предложения поддерживает котировки. Дисконт Urals к Brent в 4К23 сократится до $10/барр. с $23/барр. в 2К23 на фоне уменьшения предложения среднесернистой нефти в мире. "Мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на рынок на фоне хорошей отчетности российских компаний, однако темпы роста до конца года, вероятно, будут более сдержанными, - прогнозируют в SberCIB. - Повысить привлекательность рынка могут новости о редомициляции компаний и возобновление выплаты дивидендов. Кроме того, поддержку котировкам акций может оказать недавнее ослабление рубля". Хотя после повышения ставки ЦБ до 12% рубль частично отыграл потери, стратеги инвестбанка по-прежнему считают именно флоутеры наиболее привлекательными с точки зрения соотношения потенциального дохода и риска. Это, по их мнению, связано с тем, что ЦБ не будет торопиться со снижением ключевой ставки, Минфин может увеличить предложение длинных ОФЗ-ПД, а сама кривая ОФЗ-ПД сейчас полностью находится ниже 12%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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