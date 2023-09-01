"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sinopharm

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций дистрибьютора и ведущего поставщика услуг в сегменте цепей поставок на рынке фармацевтической продукции и товаров для здравоохранения Sinopharm Group с 36,4 до 32,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на фоне падения стоимостных показателей в секторе, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует P/E 9,5x 2023e и 8,2x 2024e с потенциалом роста 44,2%.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Sinopharm Group отчиталась за 1П23: выручка увеличилась на 15,1% г/г (до CNY300,95 млрд), чистая прибыль - на 11,12% г/г (до CNY4,1 млрд), что соответствует прибыли на акцию (EPS) в размере CNY1,32. Результаты компании совпали с нашими ожиданиями. Мы подтверждаем без изменений прогнозы EPS на 2023 и 2024 гг. на уровне CNY3,09 и CNY3,43 соответственно, что предполагает рост чистой прибыли г/г на 13,3% и 10,7%. Бумаги торгуются с мультипликаторами P/E 6,6x 2023e и 5,7x 2024e", - указывают аналитики инвесткомпании.

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