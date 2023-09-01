Выплата дивидендов ВТБ за 2023г маловероятна - Альфа-банк

Выплата дивидендов ВТБ по итогам текущего года маловероятна, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"ВТБ раскрыл результаты по МСФО за июль и 7М23. Мы полагаем, что прибыль банка в 2023 году может несколько превысить прогноз менеджмента, который сохраняется на уровне 400 млрд руб. При этом, по словам менеджмента, в следующие месяцы генерация банком прибыли снизится до 20+ млрд руб. в месяц. По-прежнему считаем, что выплата дивидендов ВТБ по итогам 2023 года маловероятна, поскольку эмитент сфокусирован на пополнении капитала после потерь 2022 года (613 млрд руб.). Достаточность капитала Н1.1 находится на низком уровне (6,2%). Недавнее решение ЦБ РФ о введении повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам, на наш взгляд, является дополнительным аргументом в пользу отказа банка от дивидендов, - отмечает эксперт. - По нашим оценкам, ВТБ торгуется на мультипликаторе 0,73x P/BV 2023П с учетом допэмиссии, что недешево - это предполагает 12%-ную премию к историческим средним уровням и всего 19%-ный дисконт к Сбербанку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.