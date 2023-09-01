SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, включив в него бумаги Сбербанка и привилегированные акции "Транснефти", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти".

"Советы директоров российских компаний начинают рекомендовать дивидендные выплаты за первую половину 2023 года. Осенний дивидендный сезон начнется с закрытия реестров для выплат дивидендов уже в начале сентября и продлится до середины октября. В этот раз сделали два изменения в подборке. Мы добавили обыкновенные акции Сбербанка (использовали консенсус-прогноз, подготовленный Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей) - он предполагает двузначную дивидендную доходность обыкновенных акций эмитента по итогам текущего года, - указывают аналитики. - Возвращаем в топ привилегированные акции "Транснефти". Мы исключили их в июне после достижения целевой цены, но в июле-августе котировки бумаг компании скорректировались. Полагаем, что по итогам 2023 года дивидендная доходность акций компании останется двузначной".

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