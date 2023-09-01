Рынок акций РФ утром скорректировался вниз после недельного роста, раллирует на 70% "Глобалтрак менеджмент"

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала, индекс МосБиржи опустился к 3220 пунктам, причем поддержу индикатору оказывает ослабление рубля. Во втором эшелоне подскочили на 70% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3220,5 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1054,18 пункта (-0,5%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 96,24 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтяные котировки поддержал российский вице-премьер Александр Новак, заявивший, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Не исключено, что Саудовская Аравия также каким-либо образом поддержит нефть.

Однако данной новости может оказаться недостаточно для пробоя мощного сопротивления $87-88 за баррель Brent, которое не удавалось преодолеть с начала декабря прошлого года. С другой стороны, открывать короткие позиции по нефти очень страшно, пока не известны параметры нового сокращения, полагает эксперт.

Техническая картина по российскому рынку акций накануне значительно улучшилась: индекс МосБиржи сумел обновить годовой максимум и закрыть день выше сопротивления 3220 пунктов, тем самым открыв себе дорогу на 3300 пунктов.

"Но на этой дороге стоит быть осторожными. Особых драйверов роста рынка нет, нефть может в любую минуту откатить назад, а девальвация рубля ожидается очень плавной. На таких ожиданиях сохраняем позитивный взгляд на акции "Мосбиржи", "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги черных металлургов", - отмечает Антонов.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром в пятницу можно назвать в целом позитивным. Производственная активность в Китае неожиданно демонстрирует прирост, Народный банк КНР предпринимает меры по поддержке курса юаня, дорожает нефть, ориентируясь на китайскую статистику и планы членов ОПЕК+ по сохранению добровольного сокращения производства. Соответственно, для российских акций складывается благоприятный внешний фон, который может помочь индексу МосБиржи вновь покорить годовой максимум. Утренняя нисходящая динамика рубля также способствует покупкам акций экспортеров, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что индекс МосБиржи может продолжить восходящую динамику в случае сохранения тенденций на ослабление рубля и роста цен на нефть. Однако такой неуверенный выход из боковика на снижающихся объемах не может служить сигналом к росту. К этому добавляется конец недели: многие инвесторы предпочитают фиксировать свои позиции перед выходными, чтобы избавиться от рисков. На американском рынке в пятницу все внимание будет приковано к данным по уровню безработицы, которым ФРС уделяет внимание при принятии решения по ключевой ставке.

В США накануне индексы акций S&P 500 и Dow снизились на 0,2-0,5%, подрос на 0,1% Nasdaq; лето завершилось на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,1-0,7%) и "плюсуют" на 0,04-0,2% американские фондовые фьючерсы.

Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август, ожидается рост числа рабочих мест на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $87,01 за баррель (+0,2% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $83,83 за баррель (+0,3% и +2,5% в четверг).

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+70,8%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+33,1% и +37,2% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+13,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+12,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+8,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-6,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-6,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,42 млрд рублей (из них 5,43 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF), 899,5 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 856,69 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).