SberCIB сохраняет умеренно позитивную оценку акций ВТБ

SberCIB Investment Research сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Андрея Ахатова.

"На наш взгляд, вышедшие результаты эмитента за 7М23 по МСФО, несмотря на снижение чистой прибыли, в целом позитивные. Основное - это сокращение влияния волатильных компонентов на результаты и продолжающийся рост основного банковского бизнеса. Сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции и прогноз по чистой прибыли на 2023 год в размере более 420 млрд руб. Акции ВТБ торгуются с коэффициентами P/E и P/B на следующие двенадцать месяцев, равными 3,4 и 0,7 соответственно, что означает небольшой дисконт к их историческим уровням", - указывает эксперт.

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