Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 1 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий участниками рынка заявлений представителей ЦБ РФ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, завершив лето на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставки ФРС. Так, индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс. В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

Фондовые индексы материкового Китая и Японии растут в пятницу, торги в Гонконге отменены из-за тайфуна. По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:42 мск повышается на 0,2%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта. Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября. Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе китайского ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после резкого подъема накануне. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $87,15 за баррель, что на 0,37% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,9% - до $86,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,31% и составили $83,89 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 2,5% - до $83,63 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики. Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков. Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 августа подросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,046 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,058 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,04% и составил 107,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 864,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,54%), "Почта России БО-002P-03" (-0,46%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-08" (+0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,17%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002P-11R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,2% годовых, купоны квартальные.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") завершило размещение 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Размер спреда установлен на уровне 130 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ.

МФК "Фордевинд" полностью разместила выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 17% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 18,4% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

АО "Управляющая компания "ОРГ" 7 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 4-го купона облигаций 1-й серии на уровне 15% годовых. РЭО разместила выпуск на 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 17-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,99% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних бондов объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов.