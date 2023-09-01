.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
С 1 сентября россиян ждут значимые изменения в здравоохранении и образовании. Правила оказания платных медицинских услуг ужесточатся. В школы вернутся серебряные медали и трудовое воспитание, а также появится "золотой стандарт" обучения. Подробнее...
 
До 2030 года затраты на нацпроект по развитию МСП могут превысить 700 млрд руб.
Минэкономразвития и Корпорация МСП оценили затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в 2024-2030 гг. в общей сложности в 713 млрд руб., следует из материалов, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством...
 
Звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать
В России ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами. Мобильных операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, - например, в системе "Антифрод", созданной...
 
01 сентября 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 1 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий участниками рынка заявлений представителей ЦБ РФ относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, завершив лето на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставки ФРС. Так, индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс. В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

Фондовые индексы материкового Китая и Японии растут в пятницу, торги в Гонконге отменены из-за тайфуна. По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,28%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:42 мск повышается на 0,2%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта. Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября. Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе китайского ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после резкого подъема накануне. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $87,15 за баррель, что на 0,37% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,9% - до $86,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,31% и составили $83,89 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 2,5% - до $83,63 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики. Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков. Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 августа подросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,046 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,058 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,04% и составил 107,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 864,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,54%), "Почта России БО-002P-03" (-0,46%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,44%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-08" (+0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,17%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002P-11R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,2% годовых, купоны квартальные.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") завершило размещение 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Размер спреда установлен на уровне 130 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ.

МФК "Фордевинд" полностью разместила выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 17% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 18,4% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

АО "Управляющая компания "ОРГ" 7 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 4-го купона облигаций 1-й серии на уровне 15% годовых. РЭО разместила выпуск на 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 17-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,99% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент в январе 2022 года завершил размещение выпуска 5-летних бондов объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 сентября 2023 года 19:39
Рынок акций РФ начал сентябрь с нового максимума индекса Мосбиржи с февраля 2022г, лидировали Транснефть и Глобалтрак
Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние фондовые площадки и нефть выросли на надеждах на паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва США. Индекс Мосбиржи в пятницу превысил 3230 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля, лидировали "префы" "Транснефти" (+3,7%) на новостях о вероятном сплите бумаг; во "втором эшелоне" подскочили более чем на 70% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей.    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 19:36
Рубль по итогам волатильных торгов первого торгового дня сентября слабо понизился к доллару и евро перед выходными днями
Москва. 1 сентября. Доллар США, евро и китайский юань слегка подросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы, рубль немного подешевел к бивалютной корзине с учетом предстоящих выходных дней и без поддержки налогового периода августа.    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 19:34
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 1 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 19:01
"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций British American Tobacco
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций British American Tobacco с "покупать" до "держать" , отмечается в обзоре инвесткомпании. "British American сталкивается с различными факторами риска в юридической и регуляторной плоскости, включая запреты на курение, ограничения на...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 18:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AeroVironment с целью $115
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AeroVironment с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании. AeroVironment опубликует квартальный отчет 5...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 18:02
Акции ФосАгро не имеют потенциала для дальнейшего роста - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "ФосАгро" не имеют потенциала для дальнейшего роста, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "ФосАгро" отчиталась о финансовых результатах за I полугодие 2023 года по МСФО. Результаты компании ожидаемо слабые. Падение финансовых показателей связано со снижением цен на удобрения, а также...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 17:37
"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch, сохранив при этом целевую цену на уровне $62 за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 15% от текущих уровней. "Недавно Abercrombie & Fitch отчиталась за...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 17:10
Акции ФосАгро обладают риском значительного снижения стоимости - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ФосАгро" обладают риском значительного снижения стоимости, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Группа "ФосАгро" представила слабые финансовые результаты за полгода, - пишут эксперты. - Удержать доходы не помогло ни увеличение производства, ни ослабление курса...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 16:45
Улучшение финпоказателей Dell Technologies в следующем квартале должно поддержать акции компании - Инвестбанк Синара
Ожидаемое улучшение финансовых показателей Dell Technologies в III квартале 2024 ф.г. должно оказать поддержку бумагам компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Выручка Dell Technologies во II квартале 2024 ф.г. снизилась на 13% г/г, но, с другой стороны, темпы...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 16:21
Акции Интер РАО - достаточно хороший защитный актив - "Ингосстрах-Инвестиции"
Акции "Интер РАО" являются достаточно хорошим защитным активом, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции". "Интер РАО" - одна из ведущих российских компаний сектора энергетики. В текущих реалиях компания, на наш взгляд, является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:56
Инвестбанк Синара начал анализ NVIDIA с рекомендацией "держать" для ее акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение NVIDIA Corp., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $500 за штуку на горизонте текущего года, рекомендация для этих бумаг дается "держать". Эксперты Сергей Вахрамеев и Александр Гайда...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:34
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Ping An Insurance до HKD74,80
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций Ping An Insurance до HKD74,80 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциальная доходность составляет 59%. "Ping An Insurance отчиталась за 1П23: объем новых договоров (NBV) увеличился на...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:29
Рубль днем сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне словесных интервенций ЦБ и Минфина РФ
Москва. 1 сентября. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже в пятницу днем, однако уже не столь заметно, как в первой половине дня. Рубль отыграл часть потерь и лишь весьма умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне заявлений главы Банка России Эльвиры о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки и министра финансов Антона Силуанова относительно валютного контроля.    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:13
S&P 500 готов продолжить восхождение - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 готов продолжить восхождение, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 на протяжении двух торговых сессий подряд удерживался выше скользящих средних, - пишет эксперт. - На этом уровне образовалась поддержка. Вероятно, при отсутствии острых негативных...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,10%, стоп-приказ: 186,91 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.