"Финам" присвоил рейтинг "держать" для ADR HeadHunter

"Финам" присвоил рейтинг "держать" для бумаг (ADR) HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 3500 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Капитализация HeadHunter с начала текущего года утроилась на фоне рекордных финансовых показателей за 1П23. В условиях дефицита кадров и высокой активности бизнеса в сфере найма мы ожидаем, что эмитент покажет хорошие результаты и во второй половине года. В краткосрочной перспективе сохраняются риски, связанные с редомициляцией, так как менеджмент не дает никаких комментариев относительно планов компании. Стоимость ADR уже вернулась на уровни начала 2022 года, однако в моменте бумаги выглядят несколько переоцененными после сильного ралли", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Эмитент, будучи лидером российского HR-tech с долей чуть более 50%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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