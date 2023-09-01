Временный равновесный уровень для рубля может располагаться около 96 руб./$1 - SberCIB

Временный равновесный уровень для национальной валюты может располагаться около 96 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research

"Похоже, спрос на валюту и ее предложение в пятницу будут сбалансированы. С одной стороны, новости о возможном выкупе "ЛУКОЙЛом" акций у нерезидентов поддержат активность покупателей валюты, а с другой - текущие уровни интересны для продажи валюты экспортерами, как показал четверг", - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

Боковой тренд на рынке ОФЗ, вероятно, продолжится на торгах в пятницу ввиду отсутствия новых факторов, способных повлиять на котировки бумаг, считают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.