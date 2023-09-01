Рынок ОФЗ, вероятно, перейдет к консолидации в пятницу - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, перейдет к консолидации на торгах в пятницу, при этом в целом боковое движение в отсутствие явных триггеров может сохраниться до заседания ЦБ РФ 15 сентября 2023 года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки ОФЗ весьма чутко реагируют на динамику курса национальной валюты, по итогам четверга доходности коротких госбумаг снизились на 2-5 б.п. Вместе с тем доходность 10-летних ОФЗ выросла еще на 3 б.п. - до 11,45% годовых - долгосрочные инфляционные риски остаются на повышенном уровне. Банк России в четверг объявил, что с IV квартала ужесточает макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам для ограничения выдач гражданам с высокой долговой нагрузкой. Данная мера позволит несколько охладить потребкредитование и улучшить качество выдач в среднесрочной перспективе, однако данный эффект будет растянут по времени и не окажет быстрое влияние на инфляцию", - отмечают эксперты в комментарии.

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