Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика по рынку труда и деловой активности в США:

- Отчет Минтруда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август;

- Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США за август.

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