Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться вблизи 3230п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться вблизи уровня 3230 пунктов в пятницу, сильные движения в течение дня маловероятны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи в ходе торговой сессии в четверг обновил максимум за год, который теперь находится на отметке 3234 пунктов, но не смог его удержать, показав по итогам дня небольшой рост. Мы считаем, что в пятницу он, вероятно, не покажет сильную динамику на фоне приближающихся выходных. Спрос на бумаги будет смещен в пользу внутренних секторов ввиду неясной ситуации на валютном рынке. В целом, если наш сценарий реализуется и индекс Мосбиржи сильно не просядет к окончанию пятничных торгов, новые пики можно будет увидеть уже в понедельник. В таком случае открывается перспектива роста рынка до отметки 3300 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

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