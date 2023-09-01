"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций класса H PetroChina

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций класса H китайского нефтегазового мейджора PetroChina Co. с прогнозной стоимостью на уровне 4,85 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность эмитента за 1П23 нейтральна для акций компании. Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет PetroChina сохранять сильную генерацию FCF, а проекты развития компании благоприятно влияют на операционные результаты нефтяника. В то же время дивиденды находятся на нейтральном для сектора уровне, в связи с чем на данный момент мы не видим "апсайда" в данной истории", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

PetroChina Co. - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Ее деятельность охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию.

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