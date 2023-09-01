Котировки нефти обладают шансами на выход вверх из диапазона $80-90/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent обладают шансами на выход вверх из диапазона $80-90 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков БКС Экспресс.

"Цены на нефть в четверг ускорились, отыгрывая снижение запасов в США и перспективы продления добровольных ограничений на экспорт российской нефти. Оптимизм продолжает преобладать на нефтяном рынке. Между тем в пятницу в США будет опубликована статистика по рынку труда, которую учитывает ФРС при планировании монетарной политики. Рынок будет следить за данными, поскольку это важно для прогнозов по экономической активности в мире и спросу на топливо, - отмечают аналитики. - При сохранении оптимизма котировки нефти марки Brent могут вернуться к августовским максимумам и предпринять попытку выйти за пределы $80-90 за баррель. Если добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России будут продлены, а ФРС сделает паузу в цикле роста ключевой ставки, то такой сценарий выглядит вполне реальным".

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