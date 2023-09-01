Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи в целом остаются умеренно позитивными - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи в случае отсутствия негативных сюрпризов со стороны геополитики в целом остаются умеренно позитивными с ближайшей целью роста 3320 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Покупки акций возможны в условиях слабого рубля, ожиданий выплаты дивидендов в октябре и объявлений о новых выплатах уже за 9М23. Темпы потенциального роста при этом могут быть сдержанными ввиду отсутствия масштабных драйверов движения и концентрации инвесторов на отдельных корпоративных историях", - указывает эксперт в комментарии.

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