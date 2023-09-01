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01 сентября 2023 года 09:15

Brent торгуется выше $87/барр.

Уолл-стрит преимущественно снизилась в четверг на сигналах ускорения инфляции. Азиатские акции преимущественно растут на торгах в пятницу, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна. Нефть продолжает слабо расти в пятницу утром.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, завершив лето на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС.

Индекс Dow Jones по итогам августа потерял 2,4%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%. S&P 500 завершил месяц в минусе впервые с февраля, Nasdaq - впервые с начала года.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле, отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

"Трейдеры сейчас полагают, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок в сентябре. Станет ли эта пауза концом цикла подъемов, остается под вопросом. Если это так, это будет позитивным фактором, в особенности для акций роста", - сказал Хантер.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросли на 3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль почти в 19 раз, выручку - на 11%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Цена бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) подскочила на 16% благодаря тому, что поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий зафиксировал лучшие, чем ожидалось, прибыль и выручку в прошлом квартале.

Капитализация Hormel Foods (SPB: HRL) снизилась на 2,7% на данных, что производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале сократил чистую прибыль на четверть и ухудшил годовой прогноз выручки.

Американский оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (SPB: DG) увеличил выручку во втором финансовом квартале на 4%, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка. Чистая прибыль и сопоставимые продажи ритейлера также не оправдали прогнозов, и его акции упали на 12%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. (SPB: CPB) в прошлом финквартале увеличил выручку на 4,1% благодаря повышению отпускных цен на свою продукцию, лучше прогнозов рынка. Несмотря на это, цена бумаг компании снизилась на 0,6%.

Акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) подешевели на 1,1%. С начала августа капитализация упала на 16,5% - это худшая месячная динамика для компании с апреля 2019 года.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,48% и составил 34721,91 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3% и 2,1% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,16% - до 4507,66 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,11% и составил 14034,97 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Японии растут в пятницу, торги в Гонконге отменены из-за тайфуна.

Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:42 мск повышается на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

Акции Ping An Insurance дорожают на 2,5%, ChongQing Changan - на 3%, Wuliangye Yibin - на 2,4%, East Money Information - на 0,8%, Naura Technology - на 1,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 растет на 0,4%.

Инвесторы оценивают данные о капитальных затратах компаний страны. По данным министерства финансов, во втором квартале показатель вырос на 4,5% в годовом выражении после повышения на 11% в предыдущие три месяца. Консенсус-прогноз предусматривал рост на 5,4%. Тем не менее капзатраты увеличиваются девятый квартал подряд.

Лучшую динамику среди компонентов Nikkei 225 показывают акции Kawasaki Kisen (+4,1%). Капитализация Kobe Steel поднимается на 3,6%, Inpex и Sony Group - на 3,3%, Sharp - на 2,8%, Itochu - на 2,7%, Panasonic Holdings - на 2,6%, Nomura Holdings - на 2,5%.

Между тем бумаги Eisai Co. и TDK Corp. дешевеют на 1,3%, Mitsubishi Motors - на 1%, Tokyo Electron - на 0,6%, SCREEN Holdings и Nissan Motor- на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,4%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, растут на 5,5%. Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor снижается на 0,6%, сталелитейной Posco - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

На торгах в Сиднее сокращается капитализация горнодобывающих BHP (на 0,1%) и Fortescue Metals (на 4,9%). Между тем акции Rio Tinto прибавляют в цене 1%, Pilbara Minerals - 0,6%.

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после резкого подъема накануне.

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в плюсе третий месяц кряду.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $87,04 за баррель, что на 21 цент (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,59 (1,9%) - до $86,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 16 центов (0,19%) и составили $83,79 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $2 (2,5%) - до $83,63 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

"Вопрос скорее в том, будут ли саудиты усиливать снижение добычи. А поскольку подобное притягивает подобное, к ним могут присоединиться Кувейт и ОАЭ, которые пока занимают выжидательную позицию", - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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