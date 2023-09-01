"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Ciena на уровне $54,4

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций провайдера сетевых систем и технологий Ciena Corp. на уровне $54,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем представленный компанией отчет за III квартал 2023 финансового года (с окончанием 29 июля) достаточно сильным. Ciena активно набирает обороты по объему поставок, чему способствует конъюнктура в отрасли. Спрос на сетевые системы и сетевое оборудование остается высоким ввиду того, что многие ведущие провайдеры дата-центров, облачных платформ, беспроводных сетей не скупятся на обновление инфраструктуры, так как им нужно поддерживать бесперебойную работу своих сервисов для конечных пользователей. А нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти. В этом контексте долгосрочные перспективы эмитента видятся нам очень и очень неплохими. Уже сейчас у компании большой портфель будущих заказов. Кроме того, Ciena уже давно сохраняет за собой технологическое лидерство в отрасли, на несколько лет опережая своих конкурентов по уровню технологий", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

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