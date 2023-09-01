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01 сентября 2023 года 08:59

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 1 сентября. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль пассивен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,16 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 13,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов находится в боковом дрейфе после некоторого подъема в финале предыдущей сессии после публикации важных экономических данных в США. Трейдеры находятся в ожидании новой порции статистики. В пятницу будут опубликованы августовские показатели рынка труда США - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест. Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании.

Фондовые рынки в пятницу утром не способны пока задать четкое направление из-за разнонаправленной динамики, нефтяные котировки замедлили рост после активного подъема накануне.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,19 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в Штатах за последние пять недель упали почти на 34 млн баррелей.

Накануне стало известно о новом сокращении экспорта нефти. Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства по вопросам развития Красноярского края.

Отвечая на вопрос главы государства о том, удалось ли договориться с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок нефти на внешние рынки, Новак сказал: "Да, договорились, но основные параметры озвучим на следующей неделе, публично".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,03 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,8 за баррель, что на 0,20% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,11%, японский Nikkei 225 вырос на 0,51%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,16%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг, завершив лето на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС. Индекс Dow Jones по итогам августа потерял 2,4%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%. S&P 500 завершил месяц в минусе впервые с февраля, Nasdaq - впервые с начала года.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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