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31 августа 2023 года 19:56

Рынок акций РФ завершил август на годовом максимуме индекса Мосбиржи, в четверг лидировала Транснефть

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам и большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и коррекционного укрепления рубля, индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года во главе с "префами" "Транснефти" (+5,9%), лидировавшими по оборотам торгов на дивидендных ожиданиях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3227,99 пункта (+0,5%, максимум сессии и пик с февраля 2022 года - 3234,68 пункта), индекс РТС - 1059,17 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 96,02 рубля (-0,2 рубля), утром курс поднимался до 96,66 руб./$1.

С начала года индексы РТС и Мосбиржи выросли на 9,1-49,9% на фоне роста доллара на 26,12 рубля.

Кроме "Транснефти" подорожали в четверг акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг днем переписал 1,5-годовую вершину по индексу Мосбиржи на фоне слабости рубля, после чего умеренно откатился. Ценовой оптимизм в сырье сохранял положительный сантимент в отношении акций экспортеров, уверенно смотрелись и представители финансового сектора.

В пятницу в фокусе внимания будут данные из США - ключевой отчет по рынку труда и индекс PMI в производстве за август, а также из еврозоны, где также будет опубликован производственный PMI.

"По ряду инструментов российский рынок демонстрирует признаки перегретости, но инвесторы продолжают пользоваться благоприятной конъюнктурой. Завтра фактор пятницы может охладить активность покупателей. Сохранение индекса Мосбиржи выше 3200 пунктов по итогам недели стало бы позитивным сигналом. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 1 сентября - 3125-3225 пунктов", - считает Бахтин.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, ключевыми драйверами роста акций остаются слабый рубль и ожидания хороших финансовых результатов от ряда крупных российских компаний. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогам года и продолжают покупать интересные бумаги.

Последние американские данные ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) показали, что инфляция в США перестала снижаться и даже чуть подросла (в июле индикатор PCE вырос до 4,2% г/г, месяцем ранее он был на уровне 4,1% г/г). При этом остальные макроэкономические показатели, отражающие "здоровье" американской экономики, в среднем говорят о ее относительной стабильности. Поэтому вероятность дальнейшего ужесточение монетарной политики Федрезервом сохраняется, считает эксперт.

В сентябре внимание снова будет сфокусировано на заседании ФРС США - вероятно, ставку регулятор оставит без изменения и продолжит наблюдать за статистикой. Инфляция на данный момент значительно не растет, можно говорить о ее стабильности. Однако экономика США может начать "оттормаживаться", тогда следом за спадом пойдет и замедление инфляции. При таком раскладе ФРС США больше не будет повышать ставку. Если же при текущей ставке экономика продолжит ускоряться, то вырастут проинфляционные риски, соответственно, ФРС отреагирует очередным повышением ставки, считает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, индекс Мосбиржи смог обновить годовой максимум в первой половине четверга, но затем скорректировался.

Одним из индексных лидеров стали акции ВТБ на фоне сильной отчетности за 7 месяцев. ВТБ также подтвердил цель по прибыли по итогам года на уровне 400 млрд руб. Однако, если сохранится динамика прибыли предыдущих месяцев, то этот результат уже будет достигнут в октябре, а по итогам года прибыль может превысить 450 млрд руб., полагает аналитик.

В секторе энергетики продолжается рост бумаг региональных "Россетей" (MOEX: FEES), которые преимущественно показали сильную отчетность по итогам I полугодия. Также в лидеры роста вошли "префы" "Транснефти" на дивидендных ожиданиях после сильной отчетности (чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии выросла в 1,5 раза и составила 181,5 млрд руб., что превысило прогнозы - прим. ИФ).

Европейские индексы продолжают попытки роста. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель отметила, что экономическая статистика в еврозоне оказалась слабее, чем предполагалось несколько месяцев назад, но это не означает автоматического отказа от дальнейшего повышения ставки. Инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3% в августе, как и в июле. Однако инфляционные данные не прервали снижение доходностей по государственным обязательствам, отмечает Кочетков.

Тем временем, планы РФ и Саудовской Аравии по добровольному сокращению производства нефти не дают ценам упасть. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак не исключил того, что Россия продлит свое сокращение добычи в сентябре на 300 тыс. б/с до конца октября. В США вышедшая статистика по личному потреблению в июле оказалась весьма проинфляционной, что подогревает ожидания дальнейшего роста ставок ФРС, отметил аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, ухудшение оценки роста ВВП США за II квартал 2023 года придало оптимизма американским фондовым площадкам - инвесторы восприняли плохие новости как сигнал, что Федрезерв может прекратить ужесточение денежно-кредитной политики. Япония финишировала в "плюсе" в четверг на хороших данных о розничных продажах в июле, Китай снизился на смешанных данных по деловой активности в августе. Российский рынок акций переписал локальный максимум индекса МосБиржи в последний день лета на фоне удорожания энергоресурсов и ослабления рубля, после чего наметилась фиксация прибыли игроками.

Индекс Мосбиржи завершил день выше сопротивления 3225 пунктов, что открывает ему дорогу в район 3400 пунктов. В случае снижения первый уровень поддержки расположен у линии восходящего тренда на отметке 3080 пунктов, полагает Буйлакова.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивный фон для рынка акций РФ в четверг создало сообщение Росстата о повышении ВВП РФ за первое полугодие на 1,5% г/г, при увеличении инвестиций в основной капитал на 7,6%. Рост на фондовых площадках также продолжают поддерживать корпоративные новости, в том числе сообщения о планируемых дивидендных выплатах.

В лидеры роста на новостях о планах Минэнерго Казахстана увеличить прокачку добытой в стране нефти через трубопровод "Дружба" для транспортировки в Германию вышли "префы" "Транснефти". В аутсайдерах оказались бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC), котировки которой корректировались после активного роста накануне. Нефть Brent подорожала в ожидании обновления на следующей неделе параметров дальнейшего сокращения добычи в рамках соглашений ОПЕК+.

Прогноз для индекса МосБиржи на предстоящую сессию: движение в коридоре 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,4%, FTSE и CAC 40 просели на 0,6-0,8%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.

Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.

По данным Минторга США, расходы населения страны в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле повысился на 0,2% в помесячном и на 3,3% в годовом выражении. В июне показатели составляли соответственно 0,2% и 3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне. В годовом выражении подъем этого индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг выросли на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,61 за баррель (+0,9% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $82,26 за баррель (+0,8% и +0,6% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+39,9% и +39,5% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+25,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+23,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+23%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+14,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+14,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+14%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+12,3%), расписки MDMG (+11,4%).

Акционеры MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG), MDMG) на внеочередном собрании в четверг одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область), говорится в сообщении компании.

Головной офис компании в САР предлагается создать не ранее, чем через 4 месяца, но не позднее, чем через 9 месяцев с даты принятия решения о редомициляции. После редомициляции в САР компания будет называться "Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал груп инвестментс".

Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-9,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,6%), SFI (MOEX: SFIN) (-7,3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-6,5%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%, до 7295 рубля) рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 69,63 млрд рублей (из них 8,78 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 6,86 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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