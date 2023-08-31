Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют умеренную смешанную динамику на фоне укрепления UST

Москва. 31 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренные разнонаправленные колебания относительно предыдущего торгового дня на фоне роста американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом немного повысились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене относительно среды, оставшись на отметке 66,84% от номинала (доходность подросла на 1,1 базисного пункта - до 9,62% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 0,4 базисного пункта - до 68,04% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,1 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене относительно предыдущего торгового дня на 65,5 базисного пункта, подешевев до 39,22% от номинала (его доходность повысилась на 21,8 базисного пункта и составила 13,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2,4 базисного пункта - до 56,43% от номинала (их доходность выросла на 14,8 базисного пункта - до 28,14% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали относительно среды на 35,2 базисного пункта, подешевев до 52,17% от номинала (доходность поднялась на 29,3 базисного пункта и составила 23,48% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году, напротив, выросли на 31,3 базисного пункта - до 49,53% от номинала (их доходность уменьшилась на 10 базисных пунктов, составив 19,67% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году увеличился в цене на 12,7 базисного пункта, подорожав до 93,09% от номинала (его доходность составила 243,1% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году поднялась на 0,1 базисного пункта и составила 66,29% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 августа оставалась спокойной, инвесторы лишь незначительно увеличили активность по сравнению с предыдущими днями на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг укрепление на ожиданиях, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, сигналом к чему послужили свежие данные о состоянии экономики США.

Инвесторы оценивают свежие макроэкономические статданные, на которые обращает внимание регулятор. Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август. Консенсус-прогноз предусматривает, что число рабочих мест в августе повысилось примерно на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.