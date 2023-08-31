"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 24% на горизонте 1-2 лет, говорится в комментарии.

"Акции "ЛУКОЙЛа" могут продолжить расти после выкупа акций у нерезидентов, вдобавок компания может показать высокую прибыль при публикации отчета по МСФО за первое полугодие 2023 года. Риском может выступать отказ менеджмента от погашения ценных бумаг компании", - пишут эксперты.

Аналитики указывают также на причины потенциального роста котировок:

- Компания заявила, что выкупит до 25% всех своих акций. Это может привести к росту их цены.

- В случае погашения ценных бумаг количество акций в обращении станет меньше, что автоматически приведет к росту прибыли и дивиденда на акцию.

- У "ЛУКОЙЛа" есть обязанность продать 20% выкупленных акций в рынок. Так как компания выкупает акции у нерезидентов с 50%-ным дисконтом, а продажа в рынок будет по полной цене, "ЛУКОЙЛ" может заработать дополнительную прибыль с продажи ценных бумаг.

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