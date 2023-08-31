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31 августа 2023 года 18:22
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-96 руб./$1 в сентябре -"БКС МИ"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в сентябре 94-96 руб./$1, сообщается в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы прогнозируем в сентябре сохранение рубля в коридоре 94-96 руб./$1 в ожидании увеличения поддержки со стороны платежного баланса (на фоне роста нефтяных цен летом, но учитывая ограничения в объемах). В условиях сохраняющейся повышенной инфляции допускаем очередное повышение ставки в сентябре, но оно точно не будет сопоставимо по резкости с августовским шагом и вряд ли сильно поддержит курс. В краткосрочном периоде для рынка скорее важен сигнал ЦБ, нежели само повышение ставки. Ближе к концу года д влияние ставки на совокупный спрос, что окажет поддержку рублю", - пишут аналитики Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов и Василий Буянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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