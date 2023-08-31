"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Мечела с целью 272 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Мечела" с целью 272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 220,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На протяжении последних шести лет производство падало, однако в последнее время эмитент возобновил программу капитальных затрат, направленных на его увеличение. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (минус 22% в годовом выражении), что привело к коррекции цены акций. Однако, несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%", - указывают в "Финаме".

"Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания, которая объединяет более 20 промышленных предприятий, производящих уголь, железную руду, сталь, ферросплавы, тепловую и электрическую энергию.

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