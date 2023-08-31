SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики добавили бумаги Сбербанка, X5 Retail Group и привилегированные акции "Транснефти".

Таким образом, в состав вошли "Роснефть", "Интер РАО", "Татнефть", "Магнит", "Московская биржа", "Северсталь", TCS Group, "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group и "префы" "Транснефти".

"Российский рынок акций продолжил расти в августе, и индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года. Поводом для оптимизма по-прежнему было ослабление рубля, которое оказывало поддержку экспортно ориентированным компаниям. В этот раз мы внесли в подборку три изменения", - пишут аналитики.

"Во-первых, добавлены обыкновенные акции Сбербанка. Российский банковский сектор может получить рекордную прибыль в 2023 году. Не анализируем перспективы акций эмитента из-за конфликта интересов, поэтому мы использовали консенсус-прогноз, подготовленный Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, - указывают эксперты инвестбанка. - Во-вторых, включены акции X5 Retail Group после хорошей отчетности за 2К23. Компания объявила о росте выручки за этот период на 19,2% относительно уровня годичной давности. При этом GDR X5 торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2023o на уровне 3,5, что говорит об их фундаментальной недооценке. Если эмитент проведет редомициляцию бизнеса и возобновит выплаты дивидендов, то котировки бумаг могут вырасти. В-третьих, возвращены привилегированные акции "Транснефти" . Эти бумаги были исключены из подборки в мае после стремительного роста их котировок. В июле и августе цены скорректировались, и мы возвращаем акции в подборку после повышения оценок по компании".

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