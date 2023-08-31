"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $55

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $45,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в четверг, 7 сентября. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $0,656, а выручка - $677,56 млн. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы за счет того, что DocuSign активно внедряет искусственный интеллект в свои сервисы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции консолидировалась вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $55. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $45,7 риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

DocuSign Inc. - американская компания, разработчик сервиса, позволяющего загружать, просматривать и подписывать электронные документы.

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