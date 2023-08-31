.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль на последних торгах августа демонстрирует разнонаправленные колебания в основных парах в ожидании новых стимулов
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
В июле рост ВВП РФ составил 5,0%, за 7 месяцев - 2,1%
Рост ВВП РФ в июле 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в...
 
Допрасходы бизнеса и государства из-за роста ставки могут составить 100-150 млрд руб. в месяц
Дополнительные расходы бизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100-150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%, оценили опрошенные "Ведомостями" аналитики. Рост ключевой ставки на...
 
Выдачи ипотеки в этом году пробьют исторический максимум
К концу 2023 года банки могут выдать россиянам ипотечных кредитов на рекордные 6,5 трлн рублей. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР, пишут "Известия". Это на 20% больше предыдущего максимума 2021 г., когда жилищных ссуд выдали...
 
31 августа 2023 года 15:36

Рубль на последних торгах августа демонстрирует разнонаправленные колебания в основных парах в ожидании новых стимулов

Москва. 31 августа. Доллар США подрастает, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в четверг днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 96,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,85 руб./EUR1, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,99 копейки - до 100,18 руб. Курс китайского юаня укрепился на 2,7 копейки - до 13,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренные разнонаправленные колебания в основных валютных парах в последний торговый день месяца в ожидании новых стимулов к движению, в том числе с внешних рынков. Участники глобального рынка, в свою очередь, ждут новых данных американской статистики, так как в предыдущие дни они получили сигналы ослабления экономики США, утвердившие их во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре, оценивается рынком в 90,5%. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре, оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

В среду министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе.

Внимание трейдеров направлено на данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие один из ключевых индикаторов инфляции (индекс PCE). Министерство торговли США опубликует этот отчет в четверг в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста индекса PCE в июле до 3,3% в годовом выражении с 3% в июне, индикатора базовой инфляции (PCE Core), не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, - до 4,2% с 4,1%.

Кроме того, в пятницу будет опубликован отчет по американскому рынку труда за август. Аналитики в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в этом месяце на 170 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,5%.

"Российская валюта сегодня снижается по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" торгуется выше 96 руб./$1. Давление на рубль сохраняется на фоне снижения сальдо текущего счета из-за быстрого восстановления импорта и снижения экспорта, а также оттока капитала и сохранения компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах. На этом фоне стоит ожидать скорее постепенного ослабления рубля. Однако вновь повлиять на ситуацию может ЦБ, объявив о новых мерах ужесточения монетарной политики на заседании 15 сентября", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"В среду рубль продолжил снижение к ведущим иностранным валютам: пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" закончили торги на отметках 96,22 руб./$1 и 105,29 руб./EUR1. После локального укрепления в середине августа национальная валюта ослабла уже более чем на 4%, демонстрируя явный тренд на ослабление курса, отражающий устойчивое превышение спроса над предложением валюты. В отсутствие мер валютного контроля курс доллара и евро продолжит плавный рост к рублю, несмотря на предпринятое Центробанком повышение ключевой ставки до 12% на внеочередном заседании 15 августа. Национальная валюта может показать новые минимумы к концу года, но в краткосрочной перспективе курс, скорее всего, задержится на уровнях 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После двух дней консолидации пары "доллар-рубль" чуть выше отметки 95, вчера девальвационные процессы ускорились. Рубль просел на 0,8% и в паре с долларом ушел выше отметки 96. Сегодня с утра российская валюта дешевеет еще на четверть процента. При этом вчера значительно упали объемы валютных торгов, и это может быть свидетельством того, что экспортеры продолжают придерживать валютную выручку. В таких условиях ждем продолжения плавного снижения курса рубля. Торможения стоит ждать в районе 100 рублей за доллар - там экспортеры увеличат продажу долларов и юаней, в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Нефть эталонных марок дорожает днем в четверг, Brent близка к тому, чтобы завершить в плюсе третий месяц подряд.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $86,51 за баррель, что на 0,79% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду Brent повысилась в цене на 0,3% с начала августа. Июнь и июль международный бенчмарк также завершил в плюсе.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,85% и составили $82,3 за баррель.

Накануне WTI, также показавшая рост по итогам предыдущих двух месяцев, зафиксировала снижение на 0,2% с начала августа.

Коммерческие запасы нефти в США за последние пять недель упали почти на 34 млн баррелей, пишет MarketWatch. Американские резервы на данный момент лишь на 1,1% выше, чем на той же неделе в прошлом году, несмотря на изъятие более чем 100 млн баррелей, или 22%, из стратегического нефтяного резерва (SPR) за указанный период.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 августа 2023 года 19:56
Рынок акций РФ завершил август на годовом максимуме индекса Мосбиржи, в четверг лидировала Транснефть
Москва. 31 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам и большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и коррекционного укрепления рубля, индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года во главе с "префами" "Транснефти" (+5,9%), лидировавшими по оборотам торгов на дивидендных ожиданиях.    читать дальше
.
31 августа 2023 года 19:40
Рубль вечером развернулся вверх и укрепился к доллару и евро по итогам последних торгов августа
Москва. 31 августа. Доллар США вечером развернулся вниз и умеренно подешевел, евро ускорил темпы снижения на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль перешел к повышению и подрос к бивалютной корзине с учетом ребалансировки позиций в последний торговый день месяца.    читать дальше
.
31 августа 2023 года 19:02
Цены евробондов РФ в четверг демонстрируют умеренную смешанную динамику на фоне укрепления UST
Москва. 31 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренные разнонаправленные колебания относительно предыдущего торгового дня на фоне роста американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом немного повысились для большинства выпусков евробондов РФ.    читать дальше
.
31 августа 2023 года 19:00
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Intuitive Surgical с целью $365
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Intuitive Surgical с целевой ценой $365 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Intuitive Surgical - одна из ведущих компаний в быстрорастущей области роботизированной...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 18:40
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8300 руб
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8300 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 24% на горизонте 1-2 лет, говорится в комментарии. "Акции "ЛУКОЙЛа" могут продолжить расти после выкупа акций у нерезидентов, вдобавок компания может показать высокую прибыль...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 18:22
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-96 руб./$1 в сентябре -"БКС МИ"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в сентябре 94-96 руб./$1, сообщается в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы прогнозируем в сентябре сохранение рубля в коридоре 94-96 руб./$1 в ожидании увеличения поддержки со стороны платежного баланса (на...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 18:04
"Префы" Нижнекамскнефтехима интересны для долгосрочных вложений - БКС Экспресс
Привилегированные акции "Нижнекамскнефтехима" интересны к покупке для долгосрочных вложений (более 2-3 лет), считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "Бумаги оценены недорого, однако для этого есть объективные причины - акционеры получат прибыль не сейчас, а потом, так как в фокусе эмитента...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 17:44
Цена "префов" Транснефти может вырасти до 140000 руб. - ПСБ
Котировки привилегированных акций "Транснефти" могут подняться к уровню 140000 рублей за штуку, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Уровень в 131000 рублей превысила в четверг цена привилегированных акций "Транснефти". Бумаги реагируют на публикацию сильного финансового отчета...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 17:16
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции Segezha Group и добавив бумаги "РусАгро" и "Группы Позитив", отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборку вошли HeadHunter, ЦИАН, "Распадская",...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 16:55
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания предоставила в четверг свободный доступ к своему чат-боту Ernie. Можно предположить, с учетом...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Мечела с целью 272 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Мечела" с целью 272 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 220,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На протяжении...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 16:07
SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики добавили бумаги Сбербанка, X5 Retail Group и привилегированные акции "Транснефти". Таким образом, в состав вошли...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 15:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $55 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $45,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых результатах за...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 15:21
"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают акции Аэрофлота
"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой. "Эмитент значительно увеличил выручку г/г за 6М23 (эффект низкой базы 2022 года), тем не менее EBITDA выросла всего...    читать дальше
.
31 августа 2023 года 15:01
"Финам" подтверждает целевую цену акций Salesforce на уровне $283,60
инам" сохраняет неизменной целевую цену по акциям Salesforce Inc. на уровне $283,60 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% с текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "Компания Salesforce, лидер на мировом рынке в сфере ПО для CRM, представила...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.