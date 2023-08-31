Рубль на последних торгах августа демонстрирует разнонаправленные колебания в основных парах в ожидании новых стимулов

Москва. 31 августа. Доллар США подрастает, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в четверг днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 96,36 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,85 руб./EUR1, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,99 копейки - до 100,18 руб. Курс китайского юаня укрепился на 2,7 копейки - до 13,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренные разнонаправленные колебания в основных валютных парах в последний торговый день месяца в ожидании новых стимулов к движению, в том числе с внешних рынков. Участники глобального рынка, в свою очередь, ждут новых данных американской статистики, так как в предыдущие дни они получили сигналы ослабления экономики США, утвердившие их во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре, оценивается рынком в 90,5%. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре, оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

В среду министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе.

Внимание трейдеров направлено на данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие один из ключевых индикаторов инфляции (индекс PCE). Министерство торговли США опубликует этот отчет в четверг в 15:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста индекса PCE в июле до 3,3% в годовом выражении с 3% в июне, индикатора базовой инфляции (PCE Core), не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, - до 4,2% с 4,1%.

Кроме того, в пятницу будет опубликован отчет по американскому рынку труда за август. Аналитики в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в этом месяце на 170 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,5%.

"Российская валюта сегодня снижается по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" торгуется выше 96 руб./$1. Давление на рубль сохраняется на фоне снижения сальдо текущего счета из-за быстрого восстановления импорта и снижения экспорта, а также оттока капитала и сохранения компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах. На этом фоне стоит ожидать скорее постепенного ослабления рубля. Однако вновь повлиять на ситуацию может ЦБ, объявив о новых мерах ужесточения монетарной политики на заседании 15 сентября", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"В среду рубль продолжил снижение к ведущим иностранным валютам: пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" закончили торги на отметках 96,22 руб./$1 и 105,29 руб./EUR1. После локального укрепления в середине августа национальная валюта ослабла уже более чем на 4%, демонстрируя явный тренд на ослабление курса, отражающий устойчивое превышение спроса над предложением валюты. В отсутствие мер валютного контроля курс доллара и евро продолжит плавный рост к рублю, несмотря на предпринятое Центробанком повышение ключевой ставки до 12% на внеочередном заседании 15 августа. Национальная валюта может показать новые минимумы к концу года, но в краткосрочной перспективе курс, скорее всего, задержится на уровнях 96-98 руб./$1 и 104-107 руб./EUR1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После двух дней консолидации пары "доллар-рубль" чуть выше отметки 95, вчера девальвационные процессы ускорились. Рубль просел на 0,8% и в паре с долларом ушел выше отметки 96. Сегодня с утра российская валюта дешевеет еще на четверть процента. При этом вчера значительно упали объемы валютных торгов, и это может быть свидетельством того, что экспортеры продолжают придерживать валютную выручку. В таких условиях ждем продолжения плавного снижения курса рубля. Торможения стоит ждать в районе 100 рублей за доллар - там экспортеры увеличат продажу долларов и юаней, в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Нефть эталонных марок дорожает днем в четверг, Brent близка к тому, чтобы завершить в плюсе третий месяц подряд.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $86,51 за баррель, что на 0,79% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду Brent повысилась в цене на 0,3% с начала августа. Июнь и июль международный бенчмарк также завершил в плюсе.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,85% и составили $82,3 за баррель.

Накануне WTI, также показавшая рост по итогам предыдущих двух месяцев, зафиксировала снижение на 0,2% с начала августа.

Коммерческие запасы нефти в США за последние пять недель упали почти на 34 млн баррелей, пишет MarketWatch. Американские резервы на данный момент лишь на 1,1% выше, чем на той же неделе в прошлом году, несмотря на изъятие более чем 100 млн баррелей, или 22%, из стратегического нефтяного резерва (SPR) за указанный период.