"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают акции Аэрофлота

"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"Эмитент значительно увеличил выручку г/г за 6М23 (эффект низкой базы 2022 года), тем не менее EBITDA выросла всего на 7% из-за более высоких субсидий в первой половине прошлого года. В 1П23 объем субсидий на компенсацию операционных расходов и возврат билетов сократился почти вдвое, причем с начала 2К23 компания их вовсе перестала получать и смогла выйти на минимальный уровень операционной прибыли по итогам квартала. В 1П23 "Аэрофлот" получил большой убыток по чистой прибыли, которая сильно подвержена влиянию курсовых разниц. В то же время скорректированный чистый убыток сократился на 26% г/г. Во 2П23 рост г/г может замедлиться - уйдет эффект низкой базы по объемам перевозок, скажется отсутствие субсидий в текущем сезоне, - указывают эксперты. - Нейтрально смотрим на "Аэрофлот": компания торгуется с 30% премией по EV/EBITDA 23 = 7,0x к доковидным уровням мультипликатора (5,4x в 2012-2019 гг.). Не до конца ясно, насколько своевременно пройдет замена иностранного флота на отечественные МС-21 и SSJ-New".

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