"Финам" подтверждает целевую цену акций Salesforce на уровне $283,60

"Финам" сохраняет неизменной целевую цену по акциям Salesforce Inc. на уровне $283,60 за штуку, что предполагает потенциал роста 32% с текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Компания Salesforce, лидер на мировом рынке в сфере ПО для CRM, представила сильный отчет за II квартал 2024 финансового года с окончанием 31 июля. По всем ключевым финпоказателям Salesforce отчиталась лучше ожиданий. Мы позитивно оцениваем квартальный отчет Salesforce. Уже в ближайшие 1-2 квартала будет заметен эффект от внедрения генеративного ИИ в основные облачные продукты компании",- пишет эксперт.

Salesforce обозначила прогнозы на III квартал 2024 фингода, также отмечается в комментарии. Компания ожидает выручку в диапазоне $8,70-8,72 млрд (немного выше консенсуса $8,68 млрд) и скорр. разводненную прибыль на акцию в диапазоне $2,05-2,06 (выше консенсуса $1,85).

С учетом хороших результатов за прошедший квартал Salesforce повысила прогнозы и на конец 2024 ф. г. Ожидания по выручке повышены с $34,5-34,7 млрд до $34,7-34,8 млрд.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.