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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно повышение ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. в сентябре - Альфа-банк
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31 августа 2023 года 14:41
Вероятно повышение ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. в сентябре - Альфа-банк
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. на заседании 15 сентября, полагают аналитики Альфа-банка. "Российский ВВП вырос на 5,0% г/г в июле и сейчас более адекватным ориентиром по итогам 2023 года нам кажется рост 3,0% г/г, а не 2,5% г/г, как мы ожидали ранее, - отмечают эксперты. - Обратной стороной быстрого роста является жесткий рынок труда: в июле безработица опустилась до нового исторического минимума 3,0%, и зарплаты в реальном выражении выросли на впечатляющие 6,8% г/г за 1П23, включая рост на 10,5% в июне. Ослабление рубля способствовало росту инфляционных рисков: инфляция составила 5,03% г/г на 28 августа, и инфляционные ожидания российских домохозяйств в августе продолжали расти. Несмотря на резкое внеочередное повышение ставки ЦБ РФ до 12% в середине августа, мы ждем повышения ставки еще на 50 б. п. на заседании ЦБ РФ 15 сентября". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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