Вероятно повышение ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. в сентябре - Альфа-банк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ еще на 50 б.п. на заседании 15 сентября, полагают аналитики Альфа-банка.

"Российский ВВП вырос на 5,0% г/г в июле и сейчас более адекватным ориентиром по итогам 2023 года нам кажется рост 3,0% г/г, а не 2,5% г/г, как мы ожидали ранее, - отмечают эксперты. - Обратной стороной быстрого роста является жесткий рынок труда: в июле безработица опустилась до нового исторического минимума 3,0%, и зарплаты в реальном выражении выросли на впечатляющие 6,8% г/г за 1П23, включая рост на 10,5% в июне. Ослабление рубля способствовало росту инфляционных рисков: инфляция составила 5,03% г/г на 28 августа, и инфляционные ожидания российских домохозяйств в августе продолжали расти. Несмотря на резкое внеочередное повышение ставки ЦБ РФ до 12% в середине августа, мы ждем повышения ставки еще на 50 б. п. на заседании ЦБ РФ 15 сентября".

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