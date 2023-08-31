Рентабельность ВТБ, скорее всего, заметно снизится в ближайшие месяцы - Инвестбанк Синара

Рентабельность ВТБ, скорее всего, заметно снизится в ближайшие месяцы в связи с удорожанием фондирования, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова.

"Мы считаем июльский результат банка сильным, поскольку высокая рентабельность достигнута исключительно за счет основных банковских доходов, - отмечает эксперт. - Чистая процентная маржа составила 3,2%, несколько уменьшившись после всплеска в июне. Чистые процентные доходы превысили показатели апреля и мая, отражая как рост баланса, так и восстановление маржи. Комиссионные доходы по-прежнему заметно выше уровней 1К23".

Стоимость риска в июле и по итогам 7М23 составила 1,0%, все еще уступая нормализованным значениям. Вместе с тем, учитывая, что номинальный объем неработающих кредитов практически не изменился, а их доля в портфеле за месяц снизилась с 4,5% до 4,4%, Найденова считает этот уровень оправданным.

"С учетом прибыли июля ВТБ уверенно идет к годовой цели в 400 млрд руб., - указывает аналитик. - Вместе с тем отчетность за 2022 год продемонстрировала очень высокую чувствительность финансовых результатов к процентным ставкам, а ключевая ставка с конца июля выросла на 450 б. п., и в связи с удорожанием фондирования ожидаем заметного снижения рентабельности ВТБ в ближайшие месяцы".

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