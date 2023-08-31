Вероятен дальнейший рост цены акций ВТБ к отметке 3,5 коп. - ПСБ

Вероятен дальнейший рост цены акций ВТБ к отметке 3,5 коп. за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"По данным консолидированной отчетности за июль, ВТБ сохраняет высокие темпы кредитования, стоимость риска остается на комфортном уровне 1%. Отметим рост соотношения операционных расходов к выручке (CIR) до 38% в июле против 28% в I полугодии при снижении рентабельности капитала (ROE) до 20% в июле против 33% за первые 6 месяцев", - пишет аналитик.

ВТБ подтверждает прогноз по прибыли на 2023 год на уровне 400 млрд руб. По мнению Грицкевича, прогноз выглядит консервативным на фоне 325 млрд руб. чистой прибыли, заработанной за 7 месяцев. Вместе с тем, ВТБ отмечает, что повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на результаты банка.

"Банк демонстрирует сильную динамику показателей и даже в условиях ожидаемого торможения темпов кредитования может превысить свой прогноз и заработать 430-450 млрд руб. чистой прибыли по итогам года, - отмечает эксперт банка. - Мы оцениваем инвестиционный профиль ВТБ как привлекательный, хотя к выплате дивидендов банк вернется не ранее 2025 года. Держим акции ВТБ в нашем модельном портфеле. Ждем, что рынок позитивно отреагирует на представленную отчетность и котировки акций банка продолжат движение в направлении нашей тактической цели 3,5 копеек".

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