Краткосрочных драйверов роста цены бумаг ФосАгро нет - "Солид Брокер"

Краткосрочных драйверов для роста котировок бумаг "ФосАгро" нет, актив подходит для долгосрочных портфелей, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"ФосАгро" опубликовала ожидаемо слабую отчетность по итогам 2К23. Выручка снизилась на 38% преимущественно за счет снижения мировых цен на удобрения с максимальных значений начала 2022 года, когда высокий уровень неопределенности и санкционное давление на российских производителей (крупнейших игроков на глобальном рынке удобрений) привели к росту цен на все виды удобрений, на фоне нарушения сложившихся глобальных цепочек поставок. EBITDA упала на 57%, как и скорректированная чистая прибыль. При этом совет директоров рекомендовал выплатить 126 рублей на акцию за 2К, что эквивалентно 98% свободного денежного потока. Стоит сказать, что выплаты происходят в соответствии с дивидендной политикой, - пишут эксперты в обзоре. - Ситуация на рынках удобрений нормализовалась после аномального роста в 2021 году на фоне высоких цен на газ, а также после 2022 года. Сейчас цены и доход "ФосАгро" стали условно "нормальными". Однако девальвация рубля в третьем квартале должна улучшить показатели компании. В целом мы бы рассчитывали на 150-200 рублей дивидендов в следующие кварталы, что оправдывает текущую цену акций. По мультипликаторам мы также не видим дисконтов либо премий: P/E TTM 7,3х; EV/EBITDA TTM 6,6х, что на уровне среднеисторических значений. Поэтому бумаги эмитента подходит для удержания в долгосрочных портфелях, но краткосрочных драйверов тут нет".

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