Рынок акций РФ утром обновил годовой максимум индекса Мосбиржи, лидирует РусГидро

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за нефтью и внешними фондовыми площадками, индекс Мосбиржи превысил 3230 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года за счет ослабления рубля. В лидерах роста выступают акции "РусГидро".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3230,04 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1055,3 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар поднялся до 96,41 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на усилия "медведей", индекс Мосбиржи пытается реализовать шанс выйти из "боковика". Превышение отметки 3225 пунктов (максимум года от 14 августа) служит очередным сигналом к росту индекса. Помощь в этом оказывает рост цен на нефть и ослабление рубля. На американском рынке ключевое влияние в четверг окажут данные с рынка труда и выход базового ценового индекса расходов на личное потребление, который может повлиять на инфляционные ожидания, полагают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг нейтрально-негативный. Китай вновь демонстрирует слабую статистику по деловой активности: спад в промышленности продолжается уже пять месяцев подряд. Нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в КНР, хотя динамика американских запасов указывает на другое направление движения. На этом фоне российский рынок акций обращает внимание на вектор движения рубля, хотя не исключены выборочные продажи после волны отчетностей за I полугодие, полагает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, плавное снижение курса рубля может продолжиться. Торможения стоит ждать в районе 100 руб./$1, где экспортеры увеличат продажу долларов и юаней в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, ослабление рубля продолжит поддерживать рынок акций РФ, который обновляет годовой максимум по индексу Мосбиржи.

Для спекулятивных покупок интересны бумаги, которые получат преимущество от обесценивания рубля - это акции Мосбиржи, нефтяников и сталеваров. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассматривают инициативу "ЛУКОЙЛа" о выкупе акций у нерезидентов. Это умеренно-позитивная новость для бумаг, которые обещают в ближайшее время быть лучше рынка еще и вследствие ожидания высоких дивидендов, считает Антонов.

Для нефти Brent сопротивлением выступает район $87-88 за баррель, и маловероятно, что он в ближайшее время будет пробит в отсутствие новых позитивных для нефти драйверов, полагает представитель "Алор брокер".

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5%, завершив в "плюсе" четвертую сессию подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,01-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки продолжить рост на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,04 за баррель (+0,3% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $81,87 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+24,7% и +31,5% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+17,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+16,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+13,3%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-7,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-7,3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-6,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-6,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-5,1%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,5%, до 7318 рублей) рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 16,04 млрд рублей (из них 3,08 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 1,44 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 1,43 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).