Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупки на текущих уровнях - БКС Экспресс

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупки на текущих уровнях, полагает аналитик БКС Экспресс Валерий Емельянов.

"НОВАТЭК" - одна из самых сильных голубых фишек, - подчеркивается в комментарии. - Частная компания, покоряющая Арктику и торговавшая с Азией, пока это еще не было мейнстримом".

Эксперт назвал основные мотивы для покупки акций "НОВАТЭКа":

- Компания вне политики: как частная компания со специализацией на сжиженном газе "НОВАТЭК" в стороне от газовых войн и трубопроводной политики, а потому сосредоточен на эффективности своего бизнеса.

- Спотовые цены на СПГ на основных мировых площадках достигли трехлетнего дна еще весной и сейчас преимущественно растут либо держатся в уверенном боковике. Весь негатив в газе отыгран в течение предыдущего года. Рынок ждет новые драйверы для роста цен на газ.

- Несмотря на сложности с закупкой импортного оборудования, "НОВАТЭК" по-прежнему идет к запуску своего большого проекта Арктик СПГ-2 (запланирован на конец года).

- "НОВАТЭК" продает газ по спотовым (текущим) ценам, а также долгосрочным фиксированным, но в любом случае его выручка формируется в иностранных валютах и следует за их курсами. Это подтверждается высокой корреляцией между ценой акций "НОВАТЭКа" и темпами девальвации рубля. Если считать в долларах или юанях, это самая доходная фишка в российском нефтегазовом секторе.

- Бизнес "НОВАТЭКа" эффективнее, чем у большинства старожилов нефтяной отрасли, и при этом он может легко масштабироваться: ему есть куда расширяться, поскольку мировой СПГ-рынок постоянно растет. Компания не платит высоких дивидендов, поскольку постоянно реинвестирует свою прибыль. Это приводит к органическому росту бизнеса, а следом и акций. С учетом дивидендов бумага приносит в среднем 20% в год.

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