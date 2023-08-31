Рынок ОФЗ, скорее всего, пока сохранит умеренно негативное настроение - ПСБ

Инвесторы на рынке рублевых гособлигаций, скорее всего, сохранят умеренно негативное настроение в ближайшее время, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности госбумаг по всей длине кривой подросли еще на 1-2 б.п. из-за дальнейшего плавного сползания котировок рубля и роста опасений относительно необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. Данные настроения отразились и на итогах аукционов Минфина - скромный спрос на 15-летний классический выпуск в размере 3 млрд руб. (размещено бумаг на 1,5 млрд руб.) при устойчивом спросе на флоатеры (185 млрд руб., объем размещения 56 млрд руб.), - отмечает эксперт в комментарии. - Ожидаем, что текущая ситуация на рынке будет сохраняться до появления новых сигналов от регулятора и/или дополнительных мер по поддержке рубля".

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