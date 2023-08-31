Рубль может протестировать отметку 97 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может протестировать отметку 97 руб./$1 в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Риски усиления оттока капитала давят на рубль, - пишут эксперты. - Рубль в среду подешевел до 96,2 руб./$1, а этим утром - до 96,3 руб./$1, потеряв 1%. Явных причин для этого нет, но риски для рубля из-за большего оттока капитала усиливаются. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что "ЛУКОЙЛ" обратился к властям за разрешением на выкуп акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%. По его словам, что с подобными просьбами обращались и другие нефтегазовые компании. Валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть, тем не менее, нельзя исключать, что при получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты".

По мнению аналитиков инвестбанка, подобные сделки, совокупный объем которых может превысить $10 млрд (только у "ЛУКОЙЛа" $5 млрд), могут создать негативный фон для рубля, т. к. вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем. В этих условиях рубль может ослабеть еще больше и в четверг протестировать отметку 97 руб./$1.

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