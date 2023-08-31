Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из США, еврозоны и Китая:

- ИПЦ еврозоны за август;

- Данные по безработице в еврозоне за июль;

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за июль;

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Индексы деловой активности (PMI) в Китае за август.

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