Цены рублевых корпбондов в четверг останутся под умеренным давлением продавцов

Москва. 31 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг останутся под умеренным давлением продавцов на фоне продолжающегося ослабления рубля после завершения налогового периода и смешанных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5%, завершив в "плюсе" четвертую сессию подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре, оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре, оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $85,79 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $81,63 за баррель (+0,01% и +0,6% накануне).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 августа упала в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и вернулась на уровни ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,329 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,794 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную незначительную динамику, за исключением упавших бумаг "СистемаАФК-1Р-09".

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,03% и составил 108,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 864,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "СистемаАФК-1Р-09" (-1,98%), "Лидер-Инвест-П03-боб" (-0,57%) и "МТС-001P-23" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "Магнит-БО-004Р-01" (+0,53%), "РЖД 001P-05R" (+0,35%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ника" 5 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 9-16-го купонов будет погашено по 7,5% от номинальной стоимости, 17-20-го купонов по 10% от номинала, кроме того предусмотрен call-опцион в дату окончания 8-го купона.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило спред к RUONIA по выпуску 4-летних социальных облигаций 6-й серии объемом 30 млрд рублей в размере 130 базисных пунктов (б.п.). Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. По выпуску предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа, техразмещение запланировано на 31 августа.