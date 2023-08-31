Индекс Мосбиржи, вероятно, попробует обновить годовой максимум в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи на торгах в четверг, вероятно, попробует обновить годовой максимум, который находится на уровне 3225 пунктов, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Поддержать рынок акций РФ, по мнению эксперта, должны цены на нефть марки Brent, а также слабеющий рубль. На таком фоне Головинов ожидает сохранение спроса на бумаги экспортеров, прежде всего на акции из нефтегазового сегмента. С оптимизмом аналитик смотрит также на бумаги "НоваБев Групп" (ранее "Белуга групп") и "Группы Позитив".

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