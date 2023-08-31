Вероятно плавное ослабление рубля в ближайшее время - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение плавного ослабления рубля по отношению к доллару США в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Ослабление национальной валюты после двух дней консолидации пары доллар/рубль чуть выше отметки 95 руб./$1 ускорилось, констатирует эксперт. При этом в среду значительно упали объемы валютных торгов, и это может быть свидетельством того, что экспортеры продолжают придерживать валютную выручку, отмечает Антонов.

"В таких условиях ждем продолжение плавного снижения курса рубля. Торможение стоит ждать в районе 100 руб./$1 - там экспортеры увеличат продажу долларов и юаней, в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки", - указывает эксперт инвесткомпании.

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