Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 96-97,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 96-97,5 руб./$1 в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром четверга доллар вновь незначительно дорожает и торгуется чуть ниже 96,5 руб./$1, отражая сохраняющуюся склонность спекулятивных участников играть на повышение. В условиях ограниченности предложения валюты и отсутствия ясности относительно возможных мер по сдерживанию ослабления рубля пара доллар/рубль может сохранить инерцию к повышению в направлении пиков года. Пока, скорее всего, плавную. Ждем, что в четверг курс доллара попытается достичь отметки 97 руб./$1. Диапазон вероятных колебаний американской валюты на день - 96-97,5 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.