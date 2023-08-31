Brent торгуется на уровне $85,9/барр.

Фондовые индексы США завершили в среду в плюсе четвертую сессию подряд. Фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи в четверг снижаются, Япония демонстрирует позитив. Нефтяной рынок стабилен в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам четвертой сессии подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Министерство торговли США пересмотрело оценку роста американской экономики во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

"Данные ADP не всегда полностью коррелируют с отчетами Минтруда США по безработице, однако они позволяют предположить, что перегретый американский рынок труда охлаждается, а это именно то, чего хочет видеть ФРС, пытающаяся добиться баланса на этом рынке", - отмечает главный аналитик LPL Financial Куинси Кросби, слова которого приводит Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.

Внимание трейдеров направлено на данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие один из ключевых индикаторов инфляции (индекс PCE). Министерство торговли США опубликует этот отчет в четверг в 15:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста индекса PCE в июле до 3,3% в годовом выражении с 3% в июне, индикатора базовой инфляции (PCE Core), не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, - до 4,2% с 4,1%.

Акции HP Inc. (SPB: HPQ) подешевели на 6,6% по итогам торгов в среду. Чистая прибыль компании в третьем квартале 2023 финансового года упала на 31,6%, при этом ее выручка не оправдала прогнозов аналитиков по итогам третьего квартала подряд.

Стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) Co. поднялась на 3,1% благодаря сильной отчетности компании. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финквартале, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Цена акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) увеличилась на 8,5% на информации о покупке акций компании на $1 млн независимым членом совета директоров Шоном Аггравалом.

Бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подешевели на 0,4%. Компания обновила финансовые прогнозы на 2023 год после выделения Kenvue Inc., завершенного на прошлой неделе. Так, прогноз выручки на этот год понижен до $83,2-84 млрд с $98,8-99,8 млрд, прогноз скорректированной прибыли - до $10-10,1 на акцию с $10,7-10,8 на акцию.

J&J сохранит размер квартальных дивидендов на уровне $1,19 на акцию.

Стоимость акций Deere & Co. (SPB: DE) выросла на 2,3%. Совет директоров крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования одобрил повышение квартальных дивидендов на 8%, до $1,35 на акцию с $1,25 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 37,57 пункта (0,11%) и составил 34890,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 17,24 пункта (0,38%) - до 4514,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 75,55 пункта (0,54%) и составил 14019,31 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи в четверг снижаются, в то время как японский рынок акций демонстрирует позитивную динамику.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор находится ниже данной отметки пятый месяц подряд.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличилось на 1%. Он повышается четвертую сессию подряд.

Лидером роста выступают акции технологической компании Recruit (+4%). Стоимость других представителей данного сектора тоже повышается, в том числе Advantest и Tokyo Electron - на 1,9%, Socionext - на 3,7%, Disco Corp. - на 0,9%.

Помимо этого, дорожают бумаги таких автопроизводителей, как Suzuki Motor (+2,9%), Mazda Motor и Toyota Motor (+2,7%), Nissan Motor (+0,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительное снижение показывают акции девелоперов Longfor Group и China Resources Land, подешевевшие соответственно на 4,6% и 2,8%, транспортной Orient Overseas - на 3,7%, интернет-фирмы Meituan (SPB: 3690) - на 3,4%.

Между тем акции производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. прибавляют в цене 5,6%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - 2,9%, производителя компьютеров Lenovo - 2,4%.

Котировки бумаг Country Garden Holdings (SPB: 2007) растут на 1%, несмотря на слабую отчетность. Застройщик на фоне кризиса ликвидности в секторе зафиксировал в первом полугодии чистый убыток в размере 48,9 млрд юаней ($6,72 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 612 млн юаней за аналогичный период годом ранее. Убыток Country Garden стал максимальным с момента выхода компании на биржу Гонконга в 2007 году.

Акции Industrial & Commercial Bank of China повысились в цене на 1,4%. Крупнейший китайский коммерческий банк в первом полугодии увеличил чистую прибыль до 170,11 млрд юаней ($23,36 млрд) по сравнению со 168,11 млрд юаней годом ранее.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК уменьшился на 0,4%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижаются на 0,75%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%, сталелитейной Posco - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил всего 0,04%, тем не менее его рост продолжается четвертые торги подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1% и 0,6% соответственно, золотодобывающей St. Barbara Ltd. - на 6,4%.

Нефтяной рынок стабилен в четверг после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США.

Трейдеры также следят за последствиями урагана "Идалия", обрушившегося накануне на побережье Мексиканского залива, и ситуацией в Габоне, где был совершен военный переворот.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг составляет $85,9 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,37 (0,4%) до $85,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,04 (0,05%), до $81,67 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,47 (0,6%), до $81,63 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Национальная метеорологическая служба США накануне заявила о "катастрофических штормах и разрушительных ветрах" в районе урагана "Идалия".

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа. Chevron Corp. ранее на этой неделе объявила об эвакуации персонала с трех добывающих платформ в Мексиканском заливе.

"Хотя мы наблюдали эвакуацию персонала с некоторых платформ в качестве мер предосторожности, направление урагана позволяет предположить, что ощутимых последствий для нефтеперерабатывающих мощностей и добычи не будет", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Сообщений о перебоях в добыче нефти или экспорте из Габона, являющегося членом ОПЕК, не поступало. Ранее группа военных в стране объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

Поскольку добыча нефти в Габоне является невысокой, влияние сложившейся ситуации на мировой рынок если и есть, то небольшое, говорит управляющий партнер Energy Outlook Advisors Анас Альхаджи.