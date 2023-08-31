Среднесрочные перспективы рынка акций РФ умеренно позитивны при сохранении текущего фона - БКС Экспресс

Среднесрочные перспективы российского фондового рынка умеренно позитивны при условии сохранения текущего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рынок показал смешанную динамику в среду. Большую часть времени индекс Мосбиржи консолидировался в районе 3200-3220 пунктов. Обновить годовые максимумы не удалось, до них рынок не дошел всего 5 пунктов. Обороты начали постепенно снижаться после резкого всплеска торговой активности во вторник. При этом по индексу сейчас пограничная ситуация. Котировки застыли около верхней границы широкого бокового коридора последних недель. Потенциальное преодоление уровня 3225 пунктов было бы стандартным сигналом в пользу роста. В таком случае боковик раскрылся бы наверх и можно было говорить о новых целях в районе 3300 пунктов и выше, - пишет аналитик в обзоре. - Среднесрочный взгляд по рынку умеренно позитивный при условии сохранения текущего фона. Стабильные цены на нефть и commodities, а также текущий высокий валютный курс могут способствовать постепенному выдавливанию индекса Мосбиржи все выше. В целом есть фундамент для опережающей динамики "голубых фишек" и наиболее ликвидных акций относительного второго-третьего эшелонов. В этом плане ротация портфелей в пользу более крупных компаний сейчас выглядит оправданной"

Карпунин также констатирует, что август по индексу Мосбиржи закрывается в плюсе на 4,3%, и это уже восьмой месяц роста подряд. "Тенденция началась ровно с начала 2023 года. В истории российского рынка акций еще не было столь продолжительной серии, но во многом, конечно же, сказался эффект от ослабления рубля. Значит ли это, что рынок скоро обязательно должен уйти в коррекцию? Нет. Достаточно посмотреть на то, с какой низкой базы идет движение наверх. К текущему моменту отыграно около 55% от волны распродаж, прошедшей с исторических максимумов 2021 года. В период 2009-2011 гг. было две 7-месячных серии роста, и тогда это также был эффект поступательного восстановления после кризиса. С низкой базы показывать такой тренд гораздо легче", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.