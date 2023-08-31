"Финам" подтверждает рейтинг "лучше рынка" для акций Самолета

"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций одного из крупнейших российских девелоперов ГК "Самолет" и подтверждает рейтинг "лучше рынка" для бумаг на фоне высоких темпов роста операционных и финансовых показателей эмитента (за 6М23), а также оптимистичного прогноза на весь 2023 год, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций инвесткомпании Наталии Пырьевой.

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