Рынок акций РФ в среду консолидировался, лидировал по оборотам подросший ЛУКОЙЛ

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после прошедшего накануне пика публикации квартальных отчетов компаний, фактором поддержки выступила подросшая нефть (Brent торгуется вблизи $86 за баррель). Индекс Мосбиржи закрепился выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на фоне известий о рассмотрении властями РФ вопроса выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3212,68 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1052,06 пункта (-0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,19 рубля (+0,73 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду увеличили волатильность на фоне заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о том, что обращение "ЛУКОЙЛа" к властям РФ о разрешении на выкуп акций НК у нерезидентов в настоящее время находится на рассмотрении. "Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные", - сообщил он журналистам.

Также Новак сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта".

Также подорожали в среду акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована в размере 3,9 трлн руб., затраты и расходы - 2,9 трлн руб.

Компания сообщала, что по итогам первого квартала получила чистую прибыль в 323 млрд руб., соответственно показатель за второй квартал составляет 329 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза в 326 млрд руб., составленного "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков.

В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Выручка ПАО "Магнит" во II квартале 2023 года увеличилась на 7,5% в годовом сравнении и составила 632,7 млрд рублей; чистая прибыль увеличилась на 3,7%, до 21,9 млрд рублей.

Накануне вечером "Газпром" опубликовал полугодовой отчет, показавший неплохие перспективы дивидендов. За 6 месяцев 2023 года чистая прибыль "Газпрома", скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания. В результате финансовые показатели за полгода обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию. Акции "Газпрома" на этих новостях на вечерней сессии вторника локально подросли, однако к закрытию торгов растеряли оптимизм и продолжили коррекцию в среду.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в среду показал смешанную динамику фишек, индекс МосБиржи вновь немного не дотянул до 1,5-годовой вершины, несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть. Возможно, на сантимент к тяжеловесным акциям нефтяников локально повлиял новостной фон - вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь.

Четверг будет насыщен важными статданными: в Китае станут известны индексы PMI в секторе услуг и производстве, в еврозоне - предварительная оценка темпов роста потребительских цен в августе, в США - данные по потребительским расходам. "Учитывая приближение выходных и спад общерыночных настроений, активность инвесторов в четверг может стать более сдержанной. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 30 августа- 3125-3225 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс Мосбиржи сохраняет свои позиции вблизи годового максимума 3225,78 пункта, шансы на его обновление на текущей неделе сохраняются. На рынке по-прежнему преобладают покупатели на фоне продолжающегося отчетного периода за I полугодие, а также на фоне ожидания промежуточных дивидендов от ряда российских компаний.

МосБиржа оставила "Магнит" в базе расчета индекса, что не стало новостью для рынков, однако компания остается в листе ожидания на исключение или сокращение ее доли, в случае, если не устранит ряд корпоративных нарушений. Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,7%) подросли на новостях об их включении в базу расчета индекса Мосбиржи с 22 сентября. Это гарантирует бумаге спрос со стороны институциональных покупателей, ориентирующихся на индекс, полагает Кирсанова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, в результате попыток продолжить рост индекс МосБиржи смог лишь протестировать отметку 3220 пунктов. По ряду бумаг, включая "Газпром" и "Роснефть", проходит фиксация прибыли после выхода отчетностей.

Интерес к акциям "НОВАТЭКа" связан с перспективами экспорта СПГ в Европу. Согласно данным Financial Times, в первые семь месяцев текущего года европейские потребители увеличили импорт российского СПГ на 40%. Бельгия и Испания заняли вторую и третью позицию по объемам закупки после КНР. В I полугодии стоимость импорта российского СПГ составила около $5,29 млрд. В целом, Россия, по прогнозам, займет вторую строчку по объемам поставок СПГ в Европу, отмечает аналитик.

По его словам, Московская биржа сообщила, что с 22 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи и РТС войдут бумаги Positive, депозитарные расписки иностранного эмитента QIWI (MOEX: QIWI), обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG). Покинут индекс депозитарные расписки иностранного эмитента Fix Price (MOEX: FIXP). В базу расчета индекса "голубых фишек" войдут акции "Северстали", а будут исключены акции "АЛРОСА".

Нефть продолжила рост на фоне рисков, связанных с ураганом "Идалия" в США, который угрожает ряду нефтедобывающих районов Мексиканского залива. В частности, Chevron уже эвакуировала персонал с нескольких платформ.

Вышедшие в среду данные ADP Services указывают на ослабление рынка труда в США: число новых рабочих мест в частном секторе составило 177 тыс. в августе при ожиданиях 195 тыс. после 371 тыс. в июле, отметил Кочетков.

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,01%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%), но растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Оценка роста ВВП США в апреле-июне пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Индекс потребительских цен PCE во II квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,1% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после роста на 4,9% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают рост на опасениях по поводу урагана "Идалия", достигшего побережья Флориды.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,65 за баррель (+0,2% и +1,3% накануне), октябрьская цена WTI - $81,45 за баррель (+0,4% и +1,3% во вторник).

"Ураган "Идалия" обрушился на побережье региона Флориды Биг-Бенд близ населенного пункта Китон-Бич приблизительно в 7:45 по местному времени (14:45 МСК)", - говорится в сообщении американского Национального центра по ураганам, опубликованном в X (ранее Twitter).

К этому моменту "Идалию" относят к третьей категории по шкале Саффира - Симпсона: такие ураганы представляют серьезную угрозу. Максимальная скорость ветра составляет 56,9 м/с.

Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,19-5,2 млн), запасы бензина снизились на 214 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,6-1,25 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,24 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1-1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-11,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-8,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-6,6%) (ранее - ПАО "Иркут"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,3%).

Девелопер "ПИК" (-1,5%) в I полугодии 2023 года получил почти 28 млрд рублей чистой прибыли, сообщила компания в отчете по МСФО. Консолидированная выручка составила около 265 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года "ПИК" не приводит. По сравнению с I полугодием 2021 года выручка выросла на 40%, тогда как прибыль снизилась в 2,5 раза. Общий долг компании на конец июня 2023 года составил 693 млрд рублей.

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (-1,8%) в I полугодии 2023 года получил 32,8 млрд рублей выручки, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года (32,7 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+42,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+26%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+22%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+16%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+14,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+14,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+14,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 71,36 млрд рублей (из них 13,81 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,14 млрд рублей на акции "Газпрома").