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30 августа 2023 года 19:38

Рубль в среду упал к основным валютам без поддержки налогового периода

Москва. 30 августа. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль подешевел к бивалютной корзине без поддержки завершившегося в понедельник налогового периода августа.

Курс доллара США составил 96,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 105,29 руб./EUR1, подорожав на 1,65 рубля. Евро поднялся выше 105 руб. впервые с 16 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,16 рубля - до 100,3 руб. Курс китайского юаня укрепился на 7,6 копейки - до 13,17 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжил дешеветь в основных парах на торгах в среду, обновил минимальные уровни к доллару и евро с середины августа, оставшись без поддержки со стороны компаний-экспортеров, которые в понедельник перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы за август.

Влияние на участников торгов в среду оказали также новости о состоянии экономики США, которые были восприняты инвесторами как сигнал ее ослабления. Данные утвердили их во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

В среду были опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале. Оценка роста американской экономики в апреле-июне пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

Позднее на неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду подешевела как к доллару, так и к евро, причем европейская валюта показала уже седьмую подряд торговую сессию роста, обновив максимум с 16 августа.

"Частичную поддержку рублю может оказывать цена на нефть, которая на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США на неделе по 25 августа более чем на 10 млн баррелей, а также опасений относительно урагана "Идалия", в моменте поднималась выше $86 за баррель (по октябрьскому фьючерсу на Brent на бирже ICE). Если говорить о зарубежных новостях, сегодняшняя переоценка ВВП США за второй квартал показала, что экономика США растет не так быстро, как предполагалось ранее - всего на 2,1% кв/кв в пересчете на год по сравнению с 2,4%, предполагавшимися первой оценкой. Пересмотр показателя в сторону понижения является фактором в пользу сохранения ставки ФРС в сентябре на текущем уровне. Тем не менее, фактор может быть не столь существенным, ведь инструмент GDP Now от ФРБ Атланты прогнозирует рост экономики США по итогам третьего квартала сразу на 5,9%. На решение ФРС в сентябре может повлиять также августовская статистика по рынку труда США, публикация которой запланирована на эту пятницу", - говорит Беспалов.

"В среду, 30 августа, российский рубль отступал. Очередной налоговый период в России завершен, и без поддержки с этой стороны рубль вернулся к ослаблению. Доллар США удерживается в проторгованном диапазоне 90-100 руб. и держится ближе к его середине", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефтяной рынок отреагировал уверенным ростом на данные министерства энергетики США, показавшие существенное снижение запасов нефти в стране, однако затем частично отыграл подъем.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составила $85,54 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие рынка во вторник. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,14%, до $81,26 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,19 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ураганом "Идалия", обрушившимся на побережье Мексиканского залива. Национальная метеорологическая служба США заявила о "катастрофических штормах и разрушительных ветрах" в районе урагана.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа.

Россия в сентябре намерена сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с к уровню июня - месяцу, когда страна не снижала поставки на мировые рынки добровольно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Комментируя базу снижения экспорта, Новак сказал, что экспорт снижается уже с июля, поэтому снижение в рамках добровольных обязательств отсчитывается от уровня июня.

"Мы начали сокращение поставок на экспортные рынки еще в июле. (...) Значит, (сокращение в сентябре - ИФ) будет от июня, потому что в июле уже пошло снижение", - сказал Новак. "Мы обеспечиваем (сокращение поставок) относительно тех, предыдущих месяцев", - подчеркнул вице-премьер, комментируя, будет ли в сентябре рост к августу.

Он также подчеркнул, что Россия в августе исполнила свои обязательства по снижению добычи нефти.

Впервые Россия объявила о добровольном снижении поставок на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. На сентябрь было решено снизить поставки на 300 тыс. б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 августа на 22,13 копейки, до 95,9283 руб./$1, и увеличил курс евро на 97,31 копейки, до 104,4496 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 24,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 95,9291 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,44 копейки и составил 95,9557 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 042,183 млн, из которых $282,829 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $759,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 91,97 копейки, до 104,383 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,1493 рубля, до 104,6416 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR726,127 млн, из которых EUR219,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR506,765 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 августа поднялась на 1 базисный пункт - до 11,92% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно вторника на 11 базисных пунктов - до 10,08% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 8,46% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта, до 7,96% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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