Цены евробондов РФ в среду демонстрируют небольшое разнонаправленное движение на фоне умеренного повышения UST

Москва. 30 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали небольшие разнонаправленные колебания относительно предыдущего торгового дня, на фоне умеренного роста американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились на 0,2 базисного пункта относительно вторника, подешевев до 66,84% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта - до 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 1,5 базисного пункта - до 68,05% от номинала (их доходность не изменилась относительно предыдущего дня и составила 9,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился относительно предыдущего торгового дня на 19,3 базисного пункта, подешевев до 39,88% от номинала (его доходность повысилась на 6,2 базисного пункта и составила 13,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 0,5 базисного пункта - до 56,44% от номинала (их доходность выросла на 3,6 базисного пункта - до 28% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились по отношению ко вторнику, оставшись на отметке 52,52% от номинала (доходность поднялась на 1,9 базисного пункта и составила 23,18% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 5,4 базисного пункта - до 49,16% от номинала (их доходность увеличилась на 3,8 базисного пункта, составив 19,8% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году увеличился в цене на 0,3 базисного пункта, подорожав до 92,96% от номинала (его доходность выросла до 181,73% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,3 базисного пункта и составила 66,28% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, сигналом к чему послужили свежие данные о состоянии экономики США.

В среду были опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале. Оценка роста американской экономики в апреле-июне пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.

Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.

Позднее на неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.