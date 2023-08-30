"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 9090 руб

"Солид Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 9090 рублей за штуку, бумаги эмитента привлекательны для покупок, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Сравнительная база 2022 года не раскрывалась, однако данные за первый и второй квартал говорят нам о высокой маржинальности бизнеса "ЛУКОЙЛа" и хорошей финансовой позиции. Так, прибыль на акцию за второй квартал составила 463 рубля, что является абсолютным рекордом (не считая потенциально большой прибыли в 1К22). Маржинальность по EBITDA также на высоких значениях в размере 23,6%. Данные для расчета свободного денежного потока не были опубликованы, однако мы предполагаем, что он равен около 550 рублей на акцию за первое полугодие. Это значит, что даже если эмитенту не разрешат использовать денежные средства для выкупа акций нерезидентов, то весь свободный денежный поток может пойти на дивиденды. Также отметим, что у компании скопилась огромная денежная позиция в 1 трлн рублей, а чистый долг составил минус 632 млрд рублей. По нашим оценкам, "ЛУКОЙЛ" сейчас торгуется по следующим мультипликаторам: EV/EBITDA 2023п 2,1, P/E 2023п 3,9, P/B 0.74. Это значительно ниже среднеисторических показателей", - указывают эксперты.

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