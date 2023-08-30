Рубль днем продолжает слабеть к основным валютам без поддержки налогового периода

Москва. 30 августа. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине без поддержки завершившегося в понедельник налогового периода августа.

Курс доллара США составил 96,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,62 руб./EUR1, подорожав на 98,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 74,43 копейки - до 99,89 руб. Курс китайского юаня укрепился на 5,4 копейки - до 13,15 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь в основных парах в последние дни месяца, оставшись без поддержки со стороны компаний-экспортеров, которые в понедельник перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы за август.

Влияние на участников торгов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. Позднее на неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле на прошлой неделе, что американский ЦБ не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить ставку. "Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал Пауэлл.

Как стало известно накануне, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

"Рубль достигал двухнедельных минимумов во время торговой сессии вторника. Валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" торговались выше 96 руб./$1 и 104 руб./EUR1 впервые с 16 августа, однако ближе к окончанию торгов национальная валюта показала небольшое укрепление, закрыв день на уровнях 95,46 руб./$1 и 103,64 руб./EUR1. Тем не менее, уже сегодня утром курс рубля продолжил общий тренд на снижение к доллару и евро. Принимая во внимание завершение налогового периода, мы ожидаем, что рубль не продемонстрирует усиления и останется на текущих уровнях в ближайшие дни", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник ситуация на валютном рынке существенно не изменилась: рубль тяготел к плавному ослаблению по отношению к ключевым валютам, волатильность оставалась невысокой, отражая отсутствие четких конъюнктурных триггеров. Курс доллара вчера тестировал на прочность 96 рублей, но к концу торговой сессии вернулся под этот уровень, растеряв почти все утренние приобретения на фоне ослабления позиций доллара на мировых рынках и комфортной ситуации на рынке нефти. Торговая активность - незначительно снизилась после налогового периода. Сегодня доллар вновь пытается инерционно дорожать, торгуется у отметки 96 рублей, отражая склонность спекулятивных участников. Американская валюта в течение дня может продолжить предпринимать попытки закрепиться выше 96 рублей. Мы опасаемся снижения активности экспортеров, поэтому несколько смещаем на сегодня диапазон вероятных колебаний доллара вверх, до 94,5-97 рублей. По-прежнему оцениваем потенциал ослабления рубля как ограниченный", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Очередной налоговый период в РФ закончился, и рубль показывает предпосылки к ослаблению. В понедельник, 28 августа, был пик платежей в бюджет, но это не повлияло сколько-нибудь на укрепление рубля. Завершение налогового периода августа в начале недели лишит рубль потенциальной поддержки со стороны экспортеров. Тем не менее, не стоит ожидать сильного роста рубля: по нашему мнению, девальвационный тренд рубля можно считать завершенным, в ближайшее время не стоит ожидать котировок выше 100 за доллар. Также в качестве позитивного фактора для рубля стоит выделить возобновление роста цен на нефть, в том числе и российскую. Все это может привести к консолидации рубля в пределах 93-95 за доллар. Скорее всего, в инвестиционном горизонте ближайшей недели консолидация котировок пары "доллар-рубль" сохранится на прежнем уровне. Предполагаем низкую волатильность торгов в ближайшее время", - полагает аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти днем в среду на фоне опасений в отношении урагана "Идалия" и ситуации в Габоне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $85,94 за баррель, что на 0,55% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,65% и составили $81,68 за баррель.

Тропический шторм "Идалия" накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC) США. В среду ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона.

Метеорологи ожидают дальнейшего усиления "Идалии" до "чрезвычайно опасного" шторма четвертой категории. Прогнозируется, что он может вызвать опасный подъем уровня воды в океане и сильные ливни.

На Мексиканский залив, где бушует ураган, приходится около 15% и 5% всей американской добычи нефти и газа соответственно, по данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в Штатах и следят за ситуацией в Габоне, где группа военных объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Аналитики пока не видят признаков перебоев в добыче нефти в Габоне, входящем в ОПЕК, пишет MarketWatch.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 МСК в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.