Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций "Полюса" с прогнозной стоимостью на горизонте более года на уровне 14125 рублей за штуку, сообщается в обзоре эксперта Алексея Головинова.

Финансовые результаты эмитента за 1П23 по МСФО оказались очень сильными, констатирует аналитик.

"Выручка значительно выросла благодаря реализации накопленного ранее концентрата и росту мировых цен на золото в 2023 году. При этом "Полюс" сократил расходы на добычу. Общие денежные затраты (TCC) составили $400/унцию, что на 8% меньше показателя 2022 года. Основная причина - увеличение содержания золота в руде на крупнейших месторождениях компании ("Олимпиаде" и "Благодатном"). Кроме того, "Полюс" возобновил продажи золотосурьмянистого флотоконцентрата. В итоге маржинальность по EBITDA превысила 70% и приблизилась к рекордным показателям 2021 года", - отмечает Головинов.

Эксперт также ПСБ обращает внимание, что важным остается вопрос с обратным выкупом акций. "Полюс" потратил почти 580 млрд руб. на программу buyback, в результате которой компания выкупила 31% free-float. Финансировалось это из заемных средств. Вероятно, сами акции и станут обеспечением под кредит, который получил эмитента. Погашение большинства этих акций позволило бы увеличить дивидендную доходность, но вероятность этого крайне мала. Возможно, часть из них будет использоваться для сделок M&A. "Полюс" потенциально может приобрести российские активы Polymetal, но тот рассматривает варианты продажи именно за денежные средства, а не в обмен на акции", - отмечает Головинов в обзоре.

"Совокупный финансовый долг "Полюса" после buyback, вероятно, приблизился к $10 млрд. При этом с точки зрения способности обслуживать возросшие долговые обязательства значимых рисков нет. Отношение чистого долга/EBITDA на конец 2023 года может оказаться выше 2,5. В вопросе дивидендов это ключевой аспект, так как при таком значении коэффициента менеджмент самостоятельно принимает решение о выплатах. Поэтому, даже если эмитент решится их выплатить, они могу оказаться чисто символическими, - пишет аналитик банка в материале. - Долгосрочный взгляд на "Полюс" у нас остается позитивным. Цена бумаги на горизонте от 12 месяцев - 14125 руб. Акции компании интересны для покупок, но стоит следить за мировыми ценами на золото. Уже в начале 2024 года ФРС США может начать снижать ставку, что приведет к росту цен на золото выше $2200 за тройскую унцию, а значит, и к переоценке бумаг золотодобытчиков".

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